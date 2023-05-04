В рамках плановой боевой учебы МПК «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили комплекс боевых упражнений в Белом море

Экипажи малых противолодочных корабля «Онега» и «Нарьян-Мар» приступили к отработке элементов курсовой задачи К-2 - действия одиночного корабля по предназначению в море - в морских полигонах боевой подготовки в Белом море.

Одним из основных мероприятий на выходе в море стало проведение артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Расчеты орудий АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций.

Также экипаж малого противолодочного корабля «Онега» провел учение по противовоздушной обороне корабля в море, отразив с помощью артиллерии удары средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. В данном учении был задействован противолодочный самолёт Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота, который выполнял постановку имитированных воздушных целей.

После выполнения артиллерийских стрельб моряки-противолодочники Беломорской военно-морской базы Северного флота форсировали условное минное заграждение с проведением стрельбы по плавающей мине комплексом АК-630. Также экипажи МПК выполнили отработали комплекс мероприятий по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, включавший в себя практическое гранатометание и стрельбу из стационарных и ручных гранатомётов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района пунктов базирования сил флота, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466202@egNews