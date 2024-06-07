В рамках ПМЭФ-2024 губернатор Андрей Чибис провёл ряд рабочих встреч

Сегодня в ходе Петербургского международного форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским, а также представителями института развития ВЭБ.РФ.

На встрече с ВЭБ.РФ обсуждалось участие Мурманского арктического университета в конкурсном отборе Министерства высшего образования и науки Российской Федерации проектов на создание кампусов мирового уровня.

Как сообщил глава региона, на сегодняшний день ведётся подготовка паспорта инвестиционного проекта, включающего технико-экономические параметры, финансово-экономическую модель и проект концессионного соглашения.

С ноября 2023 года с учётом разработки мастер-плана Мурманска, как опорного города АЗРФ, идёт перепроектирование мастер-плана кампуса как единого проекта.

Напомним, в конце февраля на наблюдательном совете МАУ под председательством заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с участием губернатора Андрея Чибиса был представлен подробный план реализации проекта и одобрена заявка на вхождение вуза в программу «Приоритет.2030».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на рабочей встрече с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере цифровых технологий, в том числе установку камер видеонаблюдения.

Фото: https://gov-murman.ru