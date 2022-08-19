В рамках подготовки к фестивалю «Гольфстрим» состоялся пробный заплыв через Кольский залив

— Нам необходимо изучить розу ветров, особенности течения, а также оценить действия самих пловцов при преодолении такого большого расстояния. Важно соблюсти все меры безопасности при проведении этого заплыва, — отметил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Константин Бережный. — На заплыв были поданы заявки из разных городов России, в том числе из Владивостока. Это доказывает, что спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим» известен далеко за пределами Мурманска и области.

В заплыве через Кольский залив примут участие до 40 спортсменов. За каждым пловцом будут закреплены спасатели, которые обеспечат его безопасность от старта до финиша.

Все желающие могут принять участие в массовом легкоатлетическом пробеге, пожарной тяге, танцевальной битве, соревнованиям по роллер-спорту, пляжному волейболу, мини-футболу на песке и других соревнованиях.

C подробной программой фестиваля «Гольфстрим», положением о проведении мероприятий, можно ознакомиться на сайте комитета по физической культуре и спорту: http://milya.gorsport51.ru/Home/PageView?pagId=105.

Напомним, фестиваль спорта «Гольфстрим» состоится 4 сентября.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457296361%2Fwall-4185250_159099