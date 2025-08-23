В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей

Областная комиссия продолжает отслеживать ход подготовки региона к отопительному сезону 2025/2026 годов. В настоящее время проинспектировано 45 объектов тепло- и водоснабжения, в том числе в Заозерске.

Как отмечает администрация ЗАТО город Заозерск, в муниципалитете в рамках реновации ЗАТО ведётся масштабная замена теплосети, включая участки от улицы Колышкина до улицы Флотская общей протяжённостью 1027 метров. На котельной выполняются регламентные работы по ремонтам основного и вспомогательного оборудования.

Управляющей компанией промыта и опрессована система центрального отопления во всем жилом фонде, продолжается промывка системы горячего водоснабжения. Помимо этого, специалистами осуществляется комплекс ремонтных мероприятий, включая замену оборудования, восстановление теплоизоляции и устранение дефектов инженерных коммуникаций и кровли.

