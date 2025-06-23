Более 14 тысяч тонн топлива военные коммунальщики филиала по ВМФ доставят в труднодоступные гарнизоны России.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) проводят подготовительные работы к предстоящему отопительному периоду 2025–2026 годов. Одной из ключевых задач является своевременная доставка котельного топлива в отдалённые и труднодоступные гарнизоны России, расположенные вне материковой части страны.

География поставок значительно расширилась. Объекты, нуждающиеся в топливе, находятся на территории четырёх субъектов Российской Федерации: Камчатского края, Хабаровского края, Архангельской области, Мурманской области.

Доставка котельного топлива осуществляется как автомобильным, так и водным транспортом. В рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов военные городки Северного флота получат свыше 320 тонн твёрдого котельного топлива.

На сегодняшний день филиал по ВМФ осуществляет навигационный завоз топлива в строгом соответствии с утверждённым планом-графиком и требованиями государственных контрактов. Поставка на территории Мурманской и Архангельской области уже ведётся.

Фото: https://mil.ru/news/e31249f5-fdce-4109-8e3c-d2324e5ef376