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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.21 09:30

В рамках подготовки к отопительному сезону для предоставления субсидии теплоснабжающим организациям дополнительно выделено 3,8 млрд рублей

На заседании правительства Мурманской области, состоявшемся 18 августа под председательством губернатора Андрея Чибиса, рассматривался вопрос готовности объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2021/2022 гг. С докладом выступил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Как сообщил глава ведомства, всего к предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить более 7,5 тысячи единиц жилого фонда, 118 котельных и свыше 11 тысяч км инженерных сетей. На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере более 91 млн рублей – муниципалитетам, 4,2 млрд рублей – ресурсоснабжающим организациям.

Кроме того, на выполнение капитального ремонта участков тепловой сети ЗАТО г. Североморск выделены средства в размере 82,4 млн рублей. По участку теплотрассы от 33 ТЦ до ЦТП ул. Комсомольская работы выполнены на 83%. Также на ремонт сетей и оборудования электрокотельной дополнительное финансирование направлено муниципальному образованию г.п. Зеленоборский. Для закупки топлива в районах с ограниченным сроком завоза грузов выделено порядка 48 млн рублей

«На сегодняшний день общая готовность котельных составляет 58%, сетевого хозяйства – 60%. На всех объектах работы идут согласно графику, поставки топлива для формирования нормативного запаса продолжаются», – подчеркнул Алексей Лыженков.

Комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке региона проходит в соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 13.04.2021 №200-ПП, контроль осуществляется областной комиссией. Проверки готовности уже проведены в Кольском и Ловозерском районах, Печенгском округе, ЗАТО Заозерск. На всех осмотренных объектах тепло- и водоснабжения отмечена высокая степень готовности.

19 и 20 августа комиссия оценит готовность Ковдорского, Кандалакшского и Терского районов, Зеленоборского, Полярных Зорь. Контрольные мероприятия продолжатся до конца августа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершении доклада Алексей Лыженков подчеркнул крайнюю степень важности своевременного проведения необходимых ремонтных, подготовительных мероприятий с учётом не только установленных норм и правил, но и непредсказуемой погоды Заполярья.

«Мы выделили дополнительно 3,8 млрд рублей для предоставления субсидии теплоснабжающим организациям в рамках подготовки к отопительному сезону. К 1 сентября мы должны быть готовы начать отопительный сезон. Хочу поблагодарить коллег за работу по модернизации системы теплоснабжения. Все работы должны быть завершены вовремя, важно продолжать снижать вероятность технологических нарушений», – подытожил губернатор.

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