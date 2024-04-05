В рамках подготовки к пожароопасному сезону текущего года «Мурманская авиабаза» провела мероприятия по сдаче нормативов сотрудниками десантно-пожарной службы

Воздушная тренировка проводилась под руководством инструктора Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

Учебно-тренировочные мероприятия состояли из двух этапов: проверка теоретических знаний и отработка практических навыков работников, включающая спуски с вышки-тренажёра и вертолёта МИ-8.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в рамках тренировки было совершено 248 спусков с вертолёта с различных высот. Всего в сдаче нормативов приняли участие 43 сотрудника десантно-пожарной службы.

«Одной из приоритетных задач в тушении пожаров является оперативность их ликвидации. Иногда специалистам лесопожарных формирований необходимо тушить пожары на отдалённых лесных территориях, недоступных для проезда специализированной техники. Поэтому важно отработать навыки по правильной высадке на местности. Успешная сдача всех нормативов говорит о высоком уровне подготовки наших специалистов», – отметила глава регионального Минприроды Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru