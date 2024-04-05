Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья больше всего выросли цены на гречневую крупу, мороженую неразделанную рыбу, пищевую поваренную сольСледователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств покушения на Андрея Чибисча в Апатитах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.04.24 15:40

В рамках подготовки к пожароопасному сезону текущего года «Мурманская авиабаза» провела мероприятия по сдаче нормативов сотрудниками десантно-пожарной службы

Воздушная тренировка проводилась под руководством инструктора Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

Учебно-тренировочные мероприятия состояли из двух этапов: проверка теоретических знаний и отработка практических навыков работников, включающая спуски с вышки-тренажёра и вертолёта МИ-8.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в рамках тренировки было совершено 248 спусков с вертолёта с различных высот. Всего в сдаче нормативов приняли участие 43 сотрудника десантно-пожарной службы.

«Одной из приоритетных задач в тушении пожаров является оперативность их ликвидации. Иногда специалистам лесопожарных формирований необходимо тушить пожары на отдалённых лесных территориях, недоступных для проезда специализированной техники. Поэтому важно отработать навыки по правильной высадке на местности. Успешная сдача всех нормативов говорит о высоком уровне подготовки наших специалистов», – отметила глава регионального Минприроды Зинаида Середа.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Комментарий к новости:Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек
Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья больше всего выросли цены на гречневую крупу, мороженую неразделанную рыбу, пищевую поваренную соль-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро – почти на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика