В рамках подготовки к проведению совместного с ВМС ЮАР и ВМС КНР военно-морского учения экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно провёл артиллерийские стрельбы по морской цели

Стрельба была проведена из 130-мм универсальной корабельной артиллерийской установки. АК-192М по морской мишени, имитирующей корабль условного противника, и находившейся на удалении более 10 километров. Средства объективного контроля подтвердили, что цель успешно поражена.

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота, в ходе выполнения задач дальнего похода, в южной части Атлантического океана провёл артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках подготовки к проведению совместного с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая военно-морского учения.

Расчёт корабельного командного пункта отработал действия по выдаче целеуказания для применения артиллерийского вооружения фрегата.

Стрельба была проведена из 130-мм универсальной корабельной артиллерийской установки. АК-192М по морской мишени, имитирующей корабль условного противника, и находившейся на удалении более 10 километров.

Средства объективного контроля подтвердили, что цель успешно поражена.

В целях противодействия высокоточному оружию условного противника комплексами радиоэлектронной борьбы также была отработана постановка помех.

Далее отряд кораблей Северного флота провёл в Атлантическом океане учение по передаче жидких грузов на ходу кильватерным способом. В ходе него были пополнены запасы дизельного топлива и пресной воды от среднего морского танкера «Кама».

Корабельные боевые расчеты обеспечили соблюдение всех мер безопасности при передаче жидких грузов. Особое внимание уделялось соблюдению мер экологической безопасности.

Плавание отряда кораблей, в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12454178@egNews