В рамках подготовки жилфонда посёлка к зиме этим летом закончится капитальный ремонт трёх многоквартирных домов в Териберке

В Териберке работала комиссия правительства Мурманской области по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2023-24 годов. В центре внимания были котельные и многоквартирные дома.

Члены комиссии посмотрели, как функционируют новые индивидуальные тепловые пункты и проводятся ремонтные работы в котельной.

Предстатели ресурсоснабжающей компании «Мурманэнергосбыт» рассказали и показали, какое именно оборудование уже приведено в порядок и какое находится в ремонте, а также поделились планами дальнейшего прохождения подготовительного периода.

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, в рамках подготовки жилфонда посёлка к зиме этим летом закончится капитальный ремонт трёх многоквартирных домов на Школьной улице. В двух домах рабочие практически завершили замену кровли, облицовку фасадов плиткой, замену окон и дверей. На очереди ремонт подъездов, на Школьной, 8 он уже начался в рамках программы администрации Кольского района.

Капремонт третьего дома находится на стадии подготовки к монтажу вентилируемого фасада. После этого в нём также будут приведены в порядок подъезды.

«В ходе обследования состояния жилищного фонда выявленные недочёты, на которые было указано руководителю УК «Териберка». В первую очередь, это подтопление некоторых подвалов, а также не цельное остекление части подъездов. Они должны быть устранены в ходе подготовки к зиме», – сообщила и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Ирина Денисова.

В следующий выезд комиссия правительства Мурманской области по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2023-24 годов посетит другие поселения Кольского района.

Фото: https://gov-murman.ru