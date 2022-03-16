В рамках Полярной Олимпиады на лёд выйдут любители рыбалки

19 марта в Тайболе пройдут соревнования по спортивному рыболовству в рамках 87-го Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся, где спортсмены будут соревноваться в личном и командном первенстве по системе «поймал – отметил – отпустил». Также будут определены победители в номинациях «Самый юный участник», «Самая большая выловленная рыба», «Первая выловленная рыба».

Церемония открытия в 10.00, начало соревнований в 10.10. Церемония награждения пройдёт в 13.30.

Министерство спорта Мурманской области организует 40-местный автобус для доставки зрителей к месту проведения соревнований и обратно.

Отправление 19 марта в 8.00 от Центрального стадиона профсоюзов. Обратно автобус отправится в 14.00. В связи с ограниченным количеством мест, ведётся предварительная запись по телефону (8152) 48-78-99 (доб. 1303), начиная с 15 марта до окончания свободных мест в автобусе. Время записи с 9.30 до 17.00, (перерыв с 13.00 до 14.00).

Подробная информация обо всех мероприятиях Праздника Севера размещается в официальном аккаунте Полярной Олимпиады в «Телеграм» https://t.me/prazdnik_severa; в специальном разделе на сайте Минспорта региона https://sport.gov-murman.ru/events/prazdnik-severa/.