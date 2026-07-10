В рамках праздничной программы Дня рыбака от мурманского морвокзала можно отправиться на прогулку по Кольскому заливу

В рамках празднования Дня рыбака 11 и 12 июля от причала у атомного ледокола «Ленин» можно будет отправиться на морские прогулки по Кольскому заливу на скоростном катере..

Гости праздника смогут любоваться акваторией залива с борта комфортабельного судна. Катер оснащён удобными скамейками, гальюном и полным набором спасательных средств. Можно наслаждаться панорамными видами с открытой палубы или удобно разместиться внутри салона.

Расписание прогулок:

11 июля - 16.15 - 17.10; 18.00 - 18.55; 19.15 - 20.10;

12 июля - 14.15 - 15.10; 16.15 - 17.10; 17.30 - 18.25; 19.15 - 20.10.

Размер группы до 10 человек. Возрастное ограничение. строго от 14 лет. Обязательно наличие с собой паспорта. Стоимость билета 2500 рублей.

На морскую прогулку необходима предварительная запись по телефону +7 (902) 139-68-56.