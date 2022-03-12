В рамках Праздника Севера олимпийская чемпионка Екатерина Боброва даст мастер-класс заполярным фигуристам

14 марта в Мурманске стартуют соревнования по фигурному катанию в рамках 62-го Праздника Севера учащихся. Местом проведения станет мурманский Ледовый дворец спорта. Начало в 8.00.

Более 80-ти спортсменов от 9 до 19 лет из Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленегорска, Североморска и Петрозаводска будут бороться за победу на ледовой арене с 14 по 16 марта.

В программе первого дня состязания участников 3-го и 2-го спортивного разряда (9-12 и 11-17 лет) и короткая программа кандидатов в мастера спорта. В 12.15 торжественную часть соревнований откроет парад участников.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, особым гостем соревнований станет золотая медалистка Олимпийских Игр 2014 года в Сочи Екатерина Боброва. Профессиональная фигуристка поделится опытом с юными спортсменами в ходе мастер-класса, который пройдет также 14 марта. Уникальная возможность перенять опыт многократного призёра соревнований мирового класса у участников Праздника Севера появилась благодаря поддержке Северо-Западной фосфорной компании.

Подробная информация обо всех мероприятиях Праздника Севера публикуется в официальном аккаунте; в спецразделе на сайте Минспорта региона; а также на портале «Наш Север».