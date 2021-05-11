В рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы в Заполярье состоялось более 200 мероприятий

В преддверии Дня Победы и 9 мая в Заполярье состоялось более 200 праздничных мероприятий, значительная часть – с учетом спокойной и стабильной эпидемиологической ситуации – в офлайн формате. Об этом губернатор Андрей Чибис рассказал сегодня, открывая традиционное оперативное совещание.

«Самое главное: парады в Мурманске и Североморске, специальное прохождение войсковых частей в закрытых территориях – все это вызвало неподдельный интерес и подъем патриотизма, чувство благодарности защитникам Заполярья», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона ещё раз поздравил земляков с Днём Победы, поблагодарил организаторов и всех северян, принимавших участие в праздничных мероприятиях.

Парад Победы, торжественные мероприятия в Долине Славы и у мурманского Алеши посетили более 6 тысяч северян. Свыше 4 тысяч жителей региона приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн»; более тысячи украсили окна своих домов в рамках акции «Окно Победы»; 8,5 тысячи северян написали Диктант Победы. Отдельно губернатор отметил тех, кто принял участие во всероссийском флешмобе «Рисуем с детьми Вечный огонь».

Кроме того, высокий интерес у жителей региона вызвала возможность посетить фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», временно отшвартованный у причала Мурманского морского вокзала. За два дня на верхнюю палубу одного из самых современных кораблей Военно-морского флота России поднялись более 9 тысяч человек.

Муниципалитеты региона украсили 40 тематических фотозон, 300 баннеров, 89 специальных конструкций и почти 8,5 тысячи флагов. Волонтеры раздали более 50 тысяч георгиевских ленточек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис ещё раз обратил внимание коллег в правительстве региона и администрациях муниципалитетов на необходимость постоянной поддержки проживающих в регионе ветеранов, детей войны и тружеников тыла.

«Надо в постоянном режиме следить, как эти люди живут, какие проблемы у них возникают, и, конечно, очень быстро на них реагировать. Каждый такой человек известен администрации любого муниципалитета. Все они нуждаются в заботе и поддержке», – подчеркнул глава региона.