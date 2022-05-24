В рамках масштабного форума «КультАрктика» жители и гости Мурманска станут участниками творческого эксперимента по организации уличного досуга в арктическом климате4620 км и 62 остановки на станциях - на «Таврии» из Мурманска поедем в Севастополь!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 12:00

В рамках празднования Дня Мурманской области пройдёт около 200 мероприятий по всему региону для всех возрастов

Ко Дню Мурманской области правительство региона организовало ряд мероприятий - форум «КультАрктика» и праздничный концерт на площади Пять Углов. Губернатор Андрей Чибис вчера отметил, что впервые День рождения области празднуется в таком масштабном формате.

«И конечно, самое главное событие - празднование 84-летия со Дня образования Мурманской области. В этом году мы приняли решение провести праздничные мероприятия в формате форума «КультАрктика». Впервые мы организуем такое масштабное событие, посвященное креативной индустрии и культуре. Всего запланировано около 200 мероприятий для жителей всех возрастов по всему региону», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Ключевым деловым мероприятием в рамках форума «КультАрктика» станет пленарное заседание и работа 5 тематических секций: «Креативные индустрии Арктики», «Арктическое кино», «Территориальные кластеры Арктики», «Арктический туризм», «Диалог женщин о развитии Арктики».

Также в рамках празднования ко Дню области в субботу состоится концерт российской эстрадной певицы Пелагеи и выступления коллективов муниципалитетов на площади Пять Углов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для всех выпускников 9-х и 11-х классов правительством Мурманской области организован фестиваль молодёжных субкультур и яркий open air 25 мая в Долине Уюта. Глава региона пригласил выпускников принять участие в этом мероприятии и пожелал школьникам удачи на экзаменах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области зафиксировано сокращение производственных и строительных вакансий - обзор рынка труда: ситуация за неделю c 15 по 22 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Комментарий к новости:Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены
Павел
23.05.22 09:15
Что-то я не заметил прирост зарплаты на 7000! Это наверное у депутатов приросло?! h88
Комментарий к новости:День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату
Иван
20.05.22 16:44
Во благо города ясно. Хатаскрайники могут сидеть дома.
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кадровым работникам в СЗФО готовы платить до 60 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,51 рубля, доллар ослаб почти на 1,24 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика