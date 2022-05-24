В рамках празднования Дня Мурманской области пройдёт около 200 мероприятий по всему региону для всех возрастов

Ко Дню Мурманской области правительство региона организовало ряд мероприятий - форум «КультАрктика» и праздничный концерт на площади Пять Углов. Губернатор Андрей Чибис вчера отметил, что впервые День рождения области празднуется в таком масштабном формате.

«И конечно, самое главное событие - празднование 84-летия со Дня образования Мурманской области. В этом году мы приняли решение провести праздничные мероприятия в формате форума «КультАрктика». Впервые мы организуем такое масштабное событие, посвященное креативной индустрии и культуре. Всего запланировано около 200 мероприятий для жителей всех возрастов по всему региону», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Ключевым деловым мероприятием в рамках форума «КультАрктика» станет пленарное заседание и работа 5 тематических секций: «Креативные индустрии Арктики», «Арктическое кино», «Территориальные кластеры Арктики», «Арктический туризм», «Диалог женщин о развитии Арктики».

Также в рамках празднования ко Дню области в субботу состоится концерт российской эстрадной певицы Пелагеи и выступления коллективов муниципалитетов на площади Пять Углов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для всех выпускников 9-х и 11-х классов правительством Мурманской области организован фестиваль молодёжных субкультур и яркий open air 25 мая в Долине Уюта. Глава региона пригласил выпускников принять участие в этом мероприятии и пожелал школьникам удачи на экзаменах.