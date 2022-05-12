В рамках празднования дня образования Мурманской области состоится форум «КультАрктика»

В ходе вчерашнего оперативного совещания губернатор отметил несколько ключевых культурных мероприятий, среди которых открытие бюста Михаилу Орешете, региональный этап фестиваля «Арктическая сцена», а также форум «КультАрктика», приуроченный ко дню образования Мурманской области.

В рамках культурных мероприятий, запланированных на май, состоялась церемония открытия мемориального бюста Михаила Григорьевича Орешеты, писателя, военного историка, поисковика и краеведа Кольского Заполярья, почетного гражданина Мурманска. Увидеть скульптуру писателя можно на Аллее писателей перед областной детско-юношеской библиотекой в Мурманске.

Ко Дню образования Мурманской области в регионе состоится крупнейшее культурное событие года - форум «КультАрктика».

«Отдельно хочу отметить форум «КультАрктика», который пройдет в Мурманске в конце мая. Он приурочен празднованию Дня образования Мурманской области. Поскольку мы продолжаем развивать доступный для широкого круга зрителей уличный досуг, значительная часть мероприятий пройдет на территории общественных пространств в центре города», - подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе оперативного совещания губернатор пригласил северян воспользоваться возможностью увидеть экспериментальное творчество театральных коллективов региона вживую и в режиме онлайн в рамках регионального этапа международного театрального фестиваля «Арктическая сцена», который стартует на территории Кольского Заполярья с сегодняшнего дня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/