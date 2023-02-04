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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.23 16:00

В рамках празднования Дня защитника Отечества в Мурманской области пройдёт более 240 мероприятий

Об этом на оперативном совещании правительства Мурманской области сообщила министр культуры Ольга Обухова. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут в учреждениях культуры по всей Мурманской области с 22 по 24 февраля. Организаторы предусмотрели различный формат проведения событий – от концертных выступлений до уроков мужества.

«В условиях проведения специальной военной операции этот государственный праздник приобретает особое значение – мы будем чествовать наших военнослужащих и добровольцев. На всех основных концертных площадках в муниципальных образованиях состоятся праздничные концерты с участием муниципальных творческих коллективов и исполнителей», – подчеркнула глава профильного ведомства. 

Ещё одним значимым событием февраля станет празднование народного праздника – Масленицы. В 2023 году Масленичная неделя начнётся 20 февраля, а самые яркие мероприятия запланированы на её последний день, 26 февраля. В заполярной столице и муниципалитетах будут организованы народные гуляния, театрализованные представления, городские фольклорные праздники и фестивали.

«Правительство Мурманской области продолжает уделять значительное внимание повышению качества и разнообразия культурной жизни северян, приглашая с гастролями известные творческие коллективы, артистов и исполнителей. Февраль не станет исключением: мурманчан и гостей заполярной столицы ждут интересные театральные постановки и концерты», – подчеркнула в своём докладе министр культуры.

Так, областная филармония примет гостей из столицы с программой «Музыка трёх эпох», московский проект «Бард-вагон» с вечером песен Булата Окуджавы и концерт «Элла и Луи. Джазовые портреты» квартета Анастасии Ивановой. Здесь же пройдет поэтический вечер «Стихотерапия» известной поэтессы и чтеца Анны Егоян. Ещё одно знаковое событие – выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера Ксении Жарко из Москвы с программой «Веселый вечер в оперетте».

В областном драматическом театре пройдет гастрольный спектакль «Когда ангелы шутят» с участием популярных российских актеров. Также на сцене драматического театра лауреаты российской премии «Национальное достояние» представят зрителям программу «Золотые хиты о любви» арт-проекта «Тенора XXI века».

В областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова запланировано несколько гастрольных выступлений: концерт камерного оркестра молодых виртуозов Московской консерватории, балет «Лебединое озеро» Национального русского балета «Возрождение», спектакль «Женихи с участием популярных российских актеров, шоу иллюзионистов братьев Сафроновых, а также постановка «Мастер и Маргарита».

Как сообщает региональное Министерство культуры, областной театр кукол расширил свою афишу мероприятиями культурного проекта #ОТКРЫТАЯСЦЕНА. Так, в феврале зрители познакомятся с творчеством мурманской группы «VAGABONDs» на концерте «О любви не говори» и творчеством Уильяма Шекспира на литературно-музыкальном вечере «14 строк о любви…» с участием заслуженного работника культуры Светланы Бобрицкой и заполярной группы «Культурный код».

Министерство культуры напоминает, что молодые северяне от 14 до 22 лет могут приобрести билеты на большую часть этих мероприятий в рамках проекта «Пушкинская карта». Отметим, что на сегодняшний день «Пушкинскую карту», номинал которой составляет пять тысяч рублей, уже получили более 28 тысяч юных северян. 

Подробнее ознакомится с афишей культурных событий февраля можно на сайте и на страницах регионального Минкульта в социальных сетях, а также на ресурсах областных и муниципальных учреждений культуры.

 

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