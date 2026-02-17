В рамках празднования Дня защитника Отечества в регионе пройдёт более 210 мероприятий

Подготовка к празднованию Дня защитника Отечества и организация тематических мероприятий для жителей Мурманской области стала одной из тем традиционного оперативного совещания, которое вчера провёл губернатор Андрей Чибис. Глава региона подчеркнул особую значимость культурно-патриотической повестки в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить!».

«23 февраля – это не просто дата в календаре. Это день, когда мы чествуем тех, кто стоит на страже нашей Родины, вспоминаем подвиги героев прошлого и поддерживаем тех, кто сейчас выполняет свой долг. В регионе запланировано более 210 мероприятий. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию молодежи, поддержке ветеранов и участников СВО, а также сохранению исторической памяти», — отметил Андрей Чибис.

Праздничная программа охватит все муниципальные образования области, включая самые отдаленные населённые пункты, что позволит максимальному числу северян присоединиться к мероприятиям. Региональный проект «Сила в правде», фестиваль «Za СВОих», гастрольные выступления известных артистов, обновленные экспозиции в музеях – все эти события создадут атмосферу единства и гордости за страну.

Полная афиша мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, опубликована на региональном портале «Наш Север», а также в официальных сообществах министерства культуры Мурманской области в социальных сетях.

С подробным докладом об основных событиях в рамках празднования 23 февраля на оперативном совещании выступила министр культуры региона Ольга Обухова.