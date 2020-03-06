В рамках празднования Международного женского дня в ТРК «Плазма» выступит Арктический театр

Многие жители Заполярья знают о ярком импровизационном шоу «Выкрутасы». Его неповторимость заключается в весьма интересной концепции - артисты театра создают все миниатюры в режиме реального времени - прямо здесь и прямо сейчас. А идеи для импровизированных сцен им подкидывают зрители. Поэтому каждое шоу Арктического театра уникально и неповторимо.

Кстати, Евгений Гоман, создатель театра, даже после вступления на должность регионального министра культуры продолжает участвовать в «Выкрутасах».

К сожалению, многие так и не смогли стать свидетелями этого яркого шоу - билеты на «Выкрутасы» раскупаются практически сразу. Артисты решили сделать подарок для заполярной публики и выступят на сцене ТРК «Плазма» 8 марта.

Вход свободный. Начало в 16.00.