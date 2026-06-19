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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 10:00

В рамках превентивного рейда проведена проверка содержания домов на улице Фадеев Ручей в Мурманске

В рамках еженедельных рейдов по превентивному контролю в отношении деятельности управляющих организаций первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова совместно с депутатом Мурманского городского Совета Натальей Найденовой и заместителем главы Первомайского округа Евгением Филипповым провела рейд в Первомайском округе Мурманска по адресам: ул. Фадеев Ручей, дома №№34, 36 и 38.

В ходе диалога жители домов обратили внимание представителей власти на нарушения в работе управляющей организации ООО «УК Мурманремстрой». Среди основных претензий — антисанитарное состояние мусоропроводов (засоры, неприятный запах и наличие грызунов), жалобы на отсутствие уборки придомовой территории и подъездов, течь кровли над первым подъездом многоквартирного дома №36 по ул. Фадеев Ручей.

Во время осмотра общего имущества многоквартирных домов государственными жилищными инспекторами дополнительно установлено, что контейнерная площадка расположена с нарушением санитарных норм, на контейнерной площадке выявлено наличие отработанных шин, а также перенакопление отсека для крупногабаритного мусора, на кровле многоквартирного дома №36 по ул. Фадеев Ручей забит ливнесток, в тепловом пункте выявлено подтопление. В подъездах всех многоквартирных домов выявлены локальные разрушения окрасочного слоя и частичное отсутствие люков мусоропроводов, а также их ненадлежащее техническое состояние.

«Хочу отметить, что сегодня у нас состоялась первая встреча с жителями сразу трёх многоквартирных домов. И, что приятно удивило, люди оказались очень активными: они отлично знают проблемы каждого дома и действительно вовлечены в диалог с нами как с надзорным органом. В адрес управляющей компании будет направлено требование об устранении всех нарушений, которые озвучили жители, а также тех, что мы дополнительно выявили в ходе осмотра после общения с жителями. В установленные нами сроки УК обязана устранить все замечания. Если нарушения не будут устранены, министерством будут приняты меры административного воздействия — вплоть до аннулирования лицензии», — отметила Элина Акулова.

По итогам рейда управляющей компании поручено выполнить работы по дератизации и дезинсекции в местах общего пользования многоквартирных домов, выполнить санитарную обработку стволов и привести в надлежащее состояние люки мусоропроводов, выполнить работы по уборке подъездов многоквартирных домов с мытьем окон, покосить траву на придомовой территории, выполнить текущий ремонт кровли над первым подъездом многоквартирного дома №36 по ул. Фадеев Ручей, очистить кровлю указанного многоквартирного дома от мусора и прочистить ливнесточную систему, устранить подтопление в тепловом пункте многоквартирного дома №36 по ул. Фадеев Ручей, вывезти отработанные шины с контейнерной площадки.

В адрес АО «Ситиматик» направлено требование обеспечить вывоз крупногабаритных отходов с контейнерной площадки.

Вопрос о переносе контейнерной площадки от стены многоквартирного дома №34 по ул. Фадеев Ручей находится на рассмотрении в администрации Первомайского округа г. Мурманска.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, превентивные рейды, инициированные губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, проводятся еженедельно с мая текущего года для оперативного выявления проблем в сфере ЖКХ и прямого диалога с жителями.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569694/#&gid=1&pid=4

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