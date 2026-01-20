В рамках приёмной кампании 2026/2027 количество выделенных в МАУ мест увеличится на 14%

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках вчерашнего оперативного совещания правительства Мурманской области вице-губернатор Ольга Вовк выступила с докладом о развитии Мурманского арктического университета.

Как сообщила заместитель губернатора, в 2025 году на 100% закрыты контрольные цифры приёма – заняты 1 526 мест. Конкурс на бюджетные места составил 7 человек на место. 246 абитуриентов поступили в МАУ из 61 субъекта Российской Федерации, что в 4 раза больше, чем в 2024 году.

«Также уже утверждены контрольные цифры приема 2026/2027, и впервые количество выделенных мест увеличилось на 14%. Программы СПО +20%, бакалавриат и специалитет +10%, магистратура +15%, а аспирантура – в два раза или +110%», – подчеркнула Ольга Вовк.

В 2025 году модернизировано 33 объекта учебной, научной и социальной инфраструктуры общей площадью 4383,87 кв. метров. Общий объём финансирования составил 182,67млн рублей, из них 97% – средства индустриальных партнёров.

В 2025 году в МАУ запущен первый в Мурманской области медицинский аккредитационно-симуляционный центр, открыты 4 учебные лаборатории и начато строительство общежития на 200 мест в филиале МАУ в Апатитах.

Также в прошлом году проведен первый этап оснащения инжинирингового центра «Арктический центр морских инженерных разработок», создаваемого на средства федерального гранта Минпромторга России и в сотрудничестве с Мурманским судоремонтным заводом при поддержке правительства Мурманской области.

Переходя к планам, Ольга Вовк отметила, что в 2026 году запланировано проведение текущего ремонта, а также обследование и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева, запуск полигона испытаний строительных материалов, научно-исследовательского Центра компетенций ГК «Роскосмос» и создание международного научно-образовательного центра на архипелаге Шпицберген в партнерстве с трестом «Арктикуголь».

«К 2030 году МАУ ставит задачу кратно повысить уровень технологической зрелости и обновить образовательные программы с учетом современных вызовов, в том числе в области внедрения технологий искусственного интеллекта. Целевая модель развития, уже утвержденная в этом году, включает шесть опорных направлений: междисциплинарный технологический кластер, Трансарктическую транспортную морскую академию, Арктический институт медицины и биотехнологий, Горнодобывающий институт, Северную рыбопромышленную академию, а также Институт гуманитарных наук и северной дипломатии», – пояснила Ольга Вовк.

16 января на заседании архитектурно-градостроительного совета Мурманской области утверждена архитектурно-градостроительная концепция кампуса мирового уровня Мурманского арктического университета. В рамках проекта планируется построить новые объекты площадью более 55 тысяч кв. метров на месте 12 демонтируемых объектов и капитально отремонтировать исторические корпусы общей площадью 20 тысяч кв. метров.

Также в 2025 году создан и введен в эксплуатацию первый объект берегового учебно-тренажерного центра – Учебно-тренажерный комплекс по борьбе за живучесть судна с модулем автономности. Вторая очередь – строительство здания с бассейном, оборудованного тренажерами для отработки навыков спасения на воде, запланировано на 2026 год. Подготовка строительной площадки выполнена в полном объёме. Идёт процесс определения подрядчика.

На прошлой неделе приступили к сносу аварийных корпусов «Б» и «Г на территории южного кампуса МАУ. Уже выше отметки «нуля» ликвидирован корпус «Г» и на 80% вывезен строительный мусор. В феврале планируется завершить снос. Также в конце 2025 года заключен договор на обследование остальных корпусов, планируемых к сносу, 20 января подрядчик приступает к работам.

«Мы планомерно движемся к реализации масштабного проекта по трансформации нашего университета, многое уже сделано, но ещё большой объём работы впереди», – заключила Ольга Вовк.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560704/#&gid=1&pid=1