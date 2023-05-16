В рамках проекта «Аллергодесант+» 185 жителей Терского района получили медицинскую помощь

В рамках проекта «Аллергодесант+» врачи провели приёмы детского и взрослого населения в посёлке Умба. Медицинскую помощь получили 185 человек.

Осмотр проводили 11 специалистов: пульмонологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтеролог, акушер-гинеколог, невролог, кардиолог, отоларинголог и офтальмолог.

Приём пациентов также проводил врач аллерголог-иммунолог, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Специалисты осмотрели и проконсультировали 185 человек. Пациенты, которым необходимо дальнейшее обследование в стационарных условиях, будут направлены на плановую госпитализацию.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, проект «Аллергодесант+» – это региональный волонтёрский проект, реализуемый министерством при поддержке губернатора Мурманской области и депутата Госдумы РФ, заслуженного врача России Татьяны Кусайко. В выходные дни врачи выезжают в отдаленные населённые пункты для осмотра и консультирования пациентов.

В марте «Аллергодесант+» проводил осмотр пациентов в Ловозере.

Фото: https://gov-murman.ru