В рамках проекта «Аллергодесант+» в Апатитско-Кировском районе проведено 213 консультаций

В минувшие выходные на базе Апатитско-Кировской центральной городской больницы 15 врачей провели выездной приём детского и взрослого населения. Специалисты осмотрели и проконсультировали 213 человек.

Осмотр проводили пульмонолог, невролог, онколог, хирург, аллергологи-иммунологи, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог, акушеры-гинекологи, кардиолог, врачи УЗИ, отоларинголог.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, по итогам приёма 28 пациентов направлено на дальнейшее дообследование.

«Аллергодесант+» – это региональный волонтёрский проект, реализуемый министерством здравоохранения региона при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и депутата Госдумы РФ, заслуженного врача России Татьяны Кусайко. В выходные дни врачи выезжают в отдаленные населённые пункты для осмотра и консультирования пациентов.

«Это уже 10 выезд за время существования проекта. Как показала практика, эти приёмы очень важны для жителей отдаленных районов и стали хорошей возможностью для получения ими консультаций врачей узкой специализации на месте. Проект постоянно расширяется, с каждым разом всё больше врачей принимают в нём участие», – отметила региональный координатор проекта, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Фото: https://gov-murman.ru