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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.22 17:30

В рамках проекта «Arctic schools» в Мурманской области дополнительно отремонтируют 25 школ

В рамках проекта «Arctic schools» дополнительно отремонтируют 25 школ. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, на сегодняшний день еще 69 образовательных организаций, среди которых также находятся дошкольные учреждения, уже прошли отбор. Они в ближайшее время получат финансирование.

«Всего на обновление пространств школ и детсадов по проекту в этом году мы выделяем 250 миллионов с учётом тех решений, которые мы обсудили ранее. Деньги есть, школы и детские сады определены, теперь максимально быстро необходимо заключить все контракты, чтобы дети увидели изменения общественных пространств после каникул», - поручил губернатор Андрей Чибис.

Всего в этом году модернизируют 94 пространства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Arctic schools» носит заявительный характер, то есть школы самостоятельно выходят с заявками на участие. Традиционно в рамках модернизации можно будет отремонтировать столовые, библиотеки, спортзалы и профильные кабинеты. Впервые с этого года можно подать в проект и школьные теплицы. Детские сады за счет выделенных средств смогут благоустроить ещё и территорию учреждения.

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