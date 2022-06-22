В рамках проекта «Arctic Talk» в День молодёжи в Мурманске пройдет встреча с Андреем Малаховым

В Мурманске 26 июня пройдет третья встреча проекта «Arctic Talk», приуроченная к празднованию Дня молодёжи. На этот раз гостем арктического разговора станет Андрей Малахов – известный тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007-2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ, ведущий программ «Привет, Андрей!», «Танцы со звёздами» и «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1».

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке https://forms.yandex.ru/u/62b05b48ff515b506e421253/, придумать вопрос и дождаться телефонного звонка от организаторов.

Начало встречи 26 июня в 11.30 (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, «AZIMUT Отель», 2-й этаж, зал «Москва»).

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, главная цель проекта «Arctic Talk» – популяризировать Мурманскую область для профессиональной, творческой и личностной самореализации молодёжи. Проект реализуется в формате вдохновляющих лекций от известных личностей. В рамках проекта с северянами уже встречались губернатор региона Андрей Чибис, автор просветительского проекта об искусстве «ARTПатруль» и сооснователь Omelchenko Gallery Юрий Омельченко, профессор Высшей школы экономики, управляющий партнер Altera Capital, член Наблюдательного совета МГТУ Кирилл Андросов. Организатор проекта – комитет молодёжной политики Мурманской области.