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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.21 09:00

В рамках проекта «Бодрое воскресенье» для северян организуют еженедельные бесплатные тренировки

В предстоящее воскресенье, 17 октября, в 12.00 Министерство спорта Мурманской области совместно с АНО «Спорт для всех 51» запускает новый проект «Бодрое воскресенье». В егорамках  профессиональные инструкторы бесплатно будут проводить еженедельные занятия по различным видам спорта для северян. Проект стартует одновременно в нескольких локациях.

В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта» можно будет поучаствовать в тренировках по северной (скандинавской) ходьбе, легкой атлетике, воркауту. Занятия стретчингом с элементами йоги пройдут в зале «Москва» в «Отеле AZIMUT» (обязательна предварительная запись).

В Мончегорске тренировки по функциональному многоборью пройдут в клубе функциональной подготовки «Путь сильных» (ул. Боровая, 26а, 1-й этаж).

На стадионе посёлка Молочный северян ждут тренировки по северной (скандинавской) ходьбе (ул. Молодёжная).

24 октября к проекту присоединятся в Кировске: на стадионе «Горняк» организуют тренировки по китайской гимнастике, кроссфиту и сайклу (ул.50 лет Октября, 4а).

«Этот проект будем развивать во взаимодействии с каждым муниципальным образованием, виды занятий муниципальные коллеги из отрасли спорта будут определять и проводить самостоятельно, учитывая запрос населения в конкретном муниципалитете, – сообщила региональный министр спорта Светлана Наумова. – В любом виде спорта важна правильная техника выполнения движений, поэтому главный тезис этого проекта – учитесь с нами, занимайтесь с нами и будьте бодры и здоровы!».

Подробности о проекте и запись на тренировки – https://vk.com/bodroevoskresenye.

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