В рамках проекта «Чистая Арктика» на берегу Кольского залива распилят 35-метровый фрагмент судна

1 августа в Мурманске начнут распиливать фрагмент судна на берегу Кольского залива. Речь идёт о плавучей казарме, которую использовали для размещения личного состава флота. Корабль был частично утоплен, находящиеся над водой части – нос и корму – срезали ранее, а машинное отделение пришлось доставать из воды. Судно находится здесь ещё с советских времён, когда выведенные из состава Северного флота корабли топили на так называемом кладбище кораблей.

Утилизировать фрагмент на берегу Кольского залива будет компания ООО «ГефестМет». Несколько специалистов распилят его на части весом 3-5 тонн. При помощи бульдозера и крана их разместят на площадке для дальнейшего распила и транспортировки. Предварительно работы займут от трёх до пяти дней. Весь металлолом направят на площадку «ГефестМета» для дальнейшей утилизации.

«Чистая Арктика» — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину.

«Чистая Арктика» стала площадкой, объединившей общественные и волонтёрские организации, учёных, глав регионов и бизнес. Партнёрами проекта выступают ГМК «Норильский никель», «Росатом», «ФосАгро», и ОАО «РЖД, сообщает региональное Министерство информационной политики.