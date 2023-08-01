В рамках проекта «Читающий август», который стартует сегодня в Мурманске, состоится более 300 событий по всей стране

Вчера в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая старту уникального проекта «Читающий август», который стартует сегодня в Мурманске. Участие в мероприятии приняли заместитель губернатора Елена Дягилева, автор и организатор проекта Денис Котов, сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова, писатель Сергей Лукьяненко, заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Еленой Бронниковой, а также ряд экспертов и представителей культурного сообщества страны.

В ходе пресс-конференции заместитель губернатора Елена Дягилева поблагодарила организаторов уникального события за оказанное доверие и выбор Мурманской области в качестве точки старта книжного автопробега. Она также поделилась опытом региона в части развития культурной среды и трансформации библиотек.

«Мурманск не случайно стал точкой отсчёта книжному путешествию длиною порядка 12 тысяч километров. Библиотечная столица России является также городом, в котором была открыта первая модельная библиотека. И сегодня регион продолжает удерживать лидирующие позиции по числу модернизированных пространств, занимая первое место в СЗФО. Масштабные проекты нацпроекта «Культура» дополняет региональный план «На Севере – жить», благодаря которому на базе библиотек создаются современные пространства «СОПКИ», а сами учреждения получают новое оборудование и книги», – отметила вице-губернатор.

Говоря о развитии культурной среды и реализованных инфраструктурных проектах, Елена Дягилева поделилась успешным примером вовлечения в процесс создания точек притяжения крупных градообразующих предприятий региона и медийных персонажей. Так, в июне в Апатитах после масштабной реконструкции была открыта библиотека имени Ларисы Адамовны Гладиной.

«Отмечу вклад Андрея Малахова – человека не равнодушного к культуре, искусству и не забывающему свою малую Родину. При его активном участии и масштабной поддержке со стороны правительства центр культурной жизни города обрел новое звучание. После завершения работ жители Апатит наряду с большим числом возможностей современной библиотеки получили и прекрасное выставочное пространство, в котором сейчас экспонируются произведения современных художников из коллекции Андрея Малахова и Центра современного искусства «Сияние», – поделилась вице-губернатор.

Елена Дягилева также напомнила, что старт проекта «Читающий август» и книжного автопробега будет дан у здания Мурманской областной научной библиотеке, в котором в прошлом году появились «СОПКИ.21А». В этом пространстве впервые объединены сразу несколько форматов – возможность выступлений на профессионально оборудованной сцене, проведения широкого круга мероприятий, в том числе встреч с известными писателями, а также выставочное пространство и коворкинг.

О трансформации библиотек в современные культурные центры говорил и автор проекта «Читающий август» Денис Котов.

«Менее 24 часов остаётся до пленарного заседания в Мурманске, после которого стартует Всероссийский книжный автопробег «Дорога на маяк», который проедет с остановками через 31 город России. Наша книжная экспедиция призвана привлечь внимание к библиотекам регионов, которые являются современными культурными пространствами и должны обязательно стать частью туристической инфраструктуры городов. В ходе книжной экспедиции будут проводиться разнообразные мероприятия, посетить которые могут все россияне. Во время эфиров из библиотек, присоединиться к которым можно онлайн, мы будем встречаться с местными писателями, знакомиться с культурными кодами городов России и обсуждать книги, которые издаются в регионах», – поделился Денис Котов.

Основатель книжной сети «Буквоед» представил фестивальное движение «Книжные маяки России» и программу проекта «Читающий август», в рамках которого из Санкт-Петербурга отправится книжный поезд, а из Мурманска – книжный автопробег.

«Цель проекта «Читающий август» – популяризация чтения, книжной культуры, русского языка и литературы, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие библиотек, привлечение молодёжи к книжной культуре», - говорит инициатор фестиваля Денис Котов.

Помимо Мурманска дискуссии состоятся в Москве, Казани и Владивостоке, а встречи более камерного формата – «Книжные ужины» – будут организованы в Новосибирске, Красноярске и Благовещенске. Кроме того, в рамках каждой встречи участники экспедиции будут дарить библиотекам книги с автографами современных авторов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, автопробег завершится 20 августа во Владивостоке, где пройдёт первый гибридный региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока». Как пояснил автор фестиваля, в рамках события жителей и гостей города ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка на центральной площади города, тематические встречи, панельные дискуссии и круглые столы с представителями книжной индустрии, предпринимателями, общественными деятелями, философами и другими участниками проекта. За 20 дней участники автопробега и пассажиры Книжного поезда станут главными участниками более 300 мероприятий, наблюдать за которыми можно во время эфиров на официальном сайте фестиваля и в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото (пресс-центр ТАСС): https://gov-murman.ru