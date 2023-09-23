В рамках проекта «Контакт» создадут аудиогид для мурманских троллейбусов

В Мурманске стартовал социокультурный проект «Контакт». Он объединяет несколько культурных инициатив, центральной из которых станет создание аудиогида для троллейбусных маршрутов по городу.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в октябре мурманчане и гости города смогут разнообразить поездку в троллейбусах. Аудиогид можно будет слушать со своего смартфона, записи будут также доступны на сайте проекта, туристической платформе izi.TRAVEL, сообществе «ВКонтакте» и «Телеграм-канале».

Аудиогид будет состоять из четырёх частей, каждая из которых имеет свою центральную тему. Так, маршрут №4 будет посвящён архитектуре, монументальному искусству и урбанистике; №6 — живописи, театру и кино; №10 — музыке, а пассажиры троллейбуса №3 услышат личные истории мурманчан о городе.

«Как осваивали Арктику художники? Какие композиторы здесь творили в советский период и как вписать в музыку звуки индустриальной части города — порта, кранов и железной дороги. Как звучит Мурманск, как он строился, какие культурные события здесь происходили. Аудиогид расскажет и про инициативы из настоящего: слушатели узнают о современных художниках, театралах и музыкантах, уличном искусстве», – рассказала куратор проекта «Контакт» Мария Михайленко.

Авторы проекта – местная креативная команда – хотят показать Мурманск с новой стороны, через призму разных видов искусства: кино, живописи, театра и музыки. Важная задача «Контакта» – рассказать не только об истории города, но и о его современной жизни: значимых вопросах и важных задачах городского развития. Запуск аудиогида будут сопровождать ряд культурных событий: создание мурала, проведение экскурсий, выставки и театральной постановки.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, проект реализует команда мурманских художников, музыкантов, актеров, журналистов, дизайнеров и фотографов по инициативе и при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ и правительства Мурманской области, при участии администрации г. Мурманска и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).