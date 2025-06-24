В рамках проекта «Ледокол знаний — 2025» школьники из 21 страны отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе

В Музее «АТОМ» на ВДНХ прошёл финал международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», где стали известны имена 27 российских и 20 зарубежных школьников, которые отправятся в арктическую экспедицию «Росатома».

Как сообщает marine.org.ru, в 2025 году проходит шестой сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», в котором школьники борются за право принять участие в арктической экспедиции «Росатома» и отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». В этом году экспедиция будет приурочена сразу к двум важным датам: 80-летию российской атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.

В открытом российском отборе шестого сезона «Ледокола знаний» приняло участие рекордное количество человек — более 63 тысяч школьников со всей страны. На основе многоступенчатого отбора в финал проекта вышли 48 школьников в возрасте 14-16 лет из 35 населённых пунктов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Пермь, Дербент и даже дальневосточный посёлок Нижний Бестях. Финалисты прошли интеллектуальную викторину и командную защиту кейсов по трём темам: редкоземельные металлы, квантовые технологии и бионика. Решения ребят оценивало экспертное жюри. Кроме того, в честь 80-летия атомной промышленности среди финалистов проекта были дополнительно отобраны три победителя в номинациях «Гордость», «Вдохновение» и «Мечта», которые отражают главный слоган юбилея.

Одновременно с российским отбором состоялся международный конкурс на участие в арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний». В конкурсном отборе приняли участие около 4 тысяч школьников из 20 стран (Армения, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гана, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Мьянма, Намибия, Турция, Узбекистан, ЮАР). Рекордное количество заявок поступило из Кыргызстана (471 участник), Индии (492 участника) и Бангладеш (841 участник).

Фото: https://marine.org.ru/publication/smi/17806/