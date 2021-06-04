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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.21 12:30

В рамках проекта «Новый Мурманск» в областном центре планируется построить отель при участии международной гостиничной группы «Accor»

Правительство Мурманской области и ведущий международный гостиничный оператор «Accor» договорились о сотрудничестве. Соглашение в сфере реализации гостиничных проектов международного уровня 3 июня на полях ПМЭФ подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Accor» в России, Украине, Грузии и СНГ Алексис Деларофф.

Проект редевелопмента портовой территории в столице Заполярья предусматривает создание международного культурно-делового центра «Новый Мурманск» с современной гостиницей. Глава региона отметил значимость проекта, поэтапная реализация которого, по мнению Андрея Чибиса, позволит улучшить качество городского пространства, повысить экономическую активность и раскрыть туристический потенциал Севера.

«Новый Мурманск» важен не только для улучшения качества жизни северян, он также имеет большое федеральное и международное значение. И то, что проектом заинтересовалась одна из крупнейших гостиничных компаний только подтверждает его масштаб. Если «Accor» придёт на нашу территорию, мы будем рады. Откровенно говоря, в Мурманске сейчас не хватает мест для размещения высокого уровня. Кроме того, реализация проекта позволит предоставить рабочие места для жителей столицы Арктики и в целом повысить привлекательность региона», – отметил глава Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день группа «Accor» объединяет более 5100 отелей и 10 тысяч ресторанов, кафе и баров в 110 странах мира. После подписания соглашения Алексис Деларофф заявил, что группа заинтересована в расширении своего присутствия в России, отметив большой туристический и деловой потенциал Кольского Заполярья и готовность к сотрудничеству, в том числе по привлечению инвесторов.

«В этом году Мурманск смог продемонстрировать огромный потенциал для развития как внутреннего, так и международного туризма. Уверен, что красота и кухня региона, его уникальные по красоте явления, такие как северное сияние, по мере открытия границ будут привлекать все больше путешественников. Мы видим, что регион активно развивается в этом направлении и рады внести свой вклад в реализацию его возможностей, подарив городу современный качественный отель», – прокомментировал генеральный директор группы Accor в регионе Россия, Украина, Грузия и СНГ Алексис Деларофф.

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