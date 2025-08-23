В рамках проекта «От родника до океана» волонтёры социально ответственных компаний благоустроили четыре родника в Мурманской области

В рамках четвертого сезона проекта «От родника до океана» Единого волонтерского центра активисты социально ответственных компаний приводят в порядок родники Мурманской области. Проект реализуется с 2022 года, за это время волонтёры благоустроили порядка 20 популярных у северян источников.

Этим летом энергетики Мурманской областной электросетевой компании (АО «МОЭСК») привели в порядок территорию родника Каменный, расположенного в Кольском округе. Волонтёры очистили территорию от бытового и строительного мусора и своим примером показали, как важно заботиться об окружающей среде.

Ещё одна команда, корпоративные добровольцы «Сбербанка», вместе с воспитанниками Мурмашинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Журавушка», привели в порядок родник Домашний в посёлке Причальном. По итогам выезда волонтёры почистили и покрасили беседку, отремонтировали сходни и убрали территорию вокруг источника. Кроме того, для детей организовали игру, чтобы закрепить понимание значимости бережного отношения к природе. Осенью на этом роднике продолжатся работы по благоустройству.

В этом году к проекту присоединились сотрудники «Северстали». В рамках межрегиональной корпоративной экологической эстафеты волонтёры провели уборку у родника Валунный в черте Мурманска. Также они собрали мусор, покрасили крышку, заменили подставку для бутылок, сделали удобный подход к источнику и оборудовали место для отдыха с лавочкой.

Стоит отметить, что зачастую волонтёры не только благоустраивают источники, но и нередко берут их под опеку. Одним из таких примеров является родник Архейский по дороге к аэропорту Мурманск. На протяжении нескольких лет волонтёры мурманского филиала «Росатом Энергосбыт» ухаживают за популярным у северян источником. В прошлом году они полностью заменили беседку, а в этом сезоне продолжили благоустройство: покрасили поручни мостика у беседки, повесили небольшую доску объявлений. Работы продолжаются, в ближайшее время энергетики обновят стены беседки и скамейки.

«С 2022 года в рамках проекта «От родника до океана» в регионе силами корпоративных волонтёров под кураторством Единого волонтёрского центра облагорожено порядка 20 родников. Дело даже не в количестве — главное, что многие волонтёрские группы каждое лето возвращаются на свои локации, чтобы поддерживать там порядок. Посетители родников видят, что источники под присмотром и сами начинают ещё больше ценить дары северной природы и помогают поддерживать чистоту», — сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Проект «От родника до океана» из Мурманской области объединяет представителей корпоративных групп из разных сфер, общественных организаций, учёных, общей идеей по сохранению родников. Всего по данным Кольского научного центра РАН, в Мурманской области насчитывается около 70 родников, многие из которых нуждаются в уходе. Присоединиться к проекту «От родника до океана» можно, собрав свою команду для обустройства источника и написать в группу Единого волонтёрского центра, а кураторы помогут выбрать подходящую локацию.

