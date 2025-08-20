В рамках проекта «Северное долголетие» состоялось «Путешествие по книжной вселенной»

В Мурманске в библиотеке-филиале №2 ЦДБ прошла литературная игра «Путешествие по книжной вселенной», собравшая представителей старшего поколения и всех желающих.

Как отмечает администрация города Мурманска, такие мероприятия еженедельно проходят в рамках проекта «Северное долголетие», включенного в губернаторский план «На Севере — жить!». Например, на этой неделе, 22 августа, в 15.00 можно будет посетить мастер-класс по созданию соли для ванн в библиотеке-филиале №22 ЦГБ (ул. Халтурина, 3). В это же время в Центральной детской библиотеке (ул. Беринга, 28) пройдёт исторический экскурс, посвящённый заполярным лётчикам.

23 августа в 15.00 в библиотеке-филиале №24 ЦГБ (ул. Шабалина, 59) любой посетитель сможет проявить свои творческие способности на занятии по рисованию пейзажей акварелью.

А 24 августа в 15.00 у ДК «Судоремонтник» (район Росляково, ул. Заводская, 1) начнёт работу танцевальная площадка «Летние ритмы города», где северяне смогут насладиться музыкой и танцами под открытым небом.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30643&page=1