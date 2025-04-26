В рамках проекта «Вдохновленные Арктикой» состоится бесплатный просмотр фильмов «Дневник «белой вороны» и «Белое безмолвие»

Мурманский областной художественный музей приглашает на бесплатный просмотр фильмов «Дневник «белой вороны» и «Белое безмолвие», который состоится 27 апреля в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея. Видеоабонемент работает в рамках межмузейного художественно-культурологического выставочного проекта «Вдохновленные Арктикой».

Фильм «Дневник «белой вороны» рассказывает о жизни и судьбе первой в мире профессиональной женщине-полярнице Нине Петровне Демме. Она была в числе первых комсомольцев, окончила Ленинградский географический институт, работала в экспедициях в Средней Азии, занималась научными исследованиями в Сибири. Самое главное и популярное дело в профессиональной жизни полярницы – исследование Арктики. Жизнь Нины тесно связана с освоением этой полярной области и Северного морского пути - первая начальница полярной экспедиции на Северной Земле, организатор и участница зимовки на одной из первых советских полярных станций в бухте Тихая на Земле Франца Иосифа, исследовательница биологических ресурсов Крайнего Севера, чьи работы используются учеными и по сей день. (12+)

Когда-то, когда радиостанции были большой редкостью, морские суда общались друг с другом при помощи гудков. Об этом зрители узнают из второго фильма «Белое безмолвие». Один продолжительный гудок – внимание, один короткий – изменяю свой курс вправо, два коротких – изменяю влево. А вот непрерывно повторяющиеся продолжительные звуковые сигналы и беспрерывные частые удары в колокол или металлический предмет означали, что кто-то попал в беду. Так получилось, что за свою жизнь Николай Иванович Евгенов не раз слышал эту музыку корабельных гудков. Ведь вся его жизнь была связана с морем. (12+)

Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270209%2Fwall-11742142_24369