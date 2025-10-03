В рамках программы «Арктическая школа» создаются безопасные и современные спортивные пространства для юных мурманчан

Благодаря программе «Арктическая школа», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и реализуемой в составе стратегического плана «На Севере — жить!», в 2025 году позитивные перемены охватили 16 пространств учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования областного центра.

В рамках программы завершён капитальный ремонт спортивного зала в детском саду МАДОУ №15 и выполнены ремонтные работы в музыкально-спортивном зале МАДОУ №7. Благодаря реализации проектов здесь созданы удобные, красивые и безопасные условия для занятий физической культурой, танцами и подвижными играми.

В обновлённых залах уже проходят мероприятия, направленные на привлечение детей к спорту и массовому досугу. 2 октября в детском саду №15 состоялись спортивные соревнования «Весёлые старты», где ребята с удовольствием участвовали в эстафетах и игровых заданиях. В МАДОУ №7 прошла развлекательная программа «Главный город Арктики», посвященная приближающемуся Дню города Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, ремонтные работы проводились с учётом современных требований к безопасности и эргономике образовательных пространств: полы, освещение, системы вентиляции и ограждения приведены в соответствие с нормативами, создано функциональное пространство для занятий разными видами активности. Программа «Арктическая школа» ориентирована на создание уникальных образовательных пространств по инициативам жителей — с учётом пожеланий педагогов, родителей и детей.

Обновлённые спортивные залы дают детям возможность играть, заниматься физкультурой и танцами в удобной, красивой и безопасной обстановке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30961&page=1