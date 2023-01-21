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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.23 16:00

В рамках программы «Больше, чем путешествие» в январе наш регион посетят 173 гостя из других областей

С 20 по 22 января две группы молодых людей будут исследовать богатство Мурманска, красоту и величие Баренцева моря. Также примут участие в проекте по сохранению окружающей среды – созданию «Альпийской горки» в Коле.

Участников ждёт лекция профессионального эколога, директора по устойчивому развитию TSQ Consulting, победителя конкурса «Лига лекторов» – Оксаны Орловой-Горской, которая расскажет о ключевых моментах экологии.

Одна из групп туристов посетит Мурманск, Териберку, Ловозеро. Им предстоит увлекательное путешествие по традиционной саамской деревне «Самь-Сыйт». Кольский полуостров является единственным местом в стране, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов. Гости узнают о хозяйстве, традиционных промыслах, опыте выживания в арктическом климате, праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках, сакральных местах, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни коренного народа.

С 25 по 27 января следующая группа молодых экологов отправится в Мурманск с важной миссией – разработать эко-инициативы по сохранению чистоты Кольского полуострова.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в первый день участникам предстоит встретиться с руководителем Центра городского развития Мурманской области и руководителем Единого волонтёрского центра.

Далее экологов ждёт обзорная экскурсия по Мурманску с посещением благоустроенных объектов. Они познакомятся с историей города-порта, посетят мемориальный комплекс «Маяк» и проедут по Кольскому мосту.

Участники разработают инициативы, которые помогут сохранить аутентичность региона.

Завершится путешествие на горе Горелой, находящейся в черте города Мурманск, где реализован один из проектов по созданию экологического маршрута. Гости узнают историю растений и природных достопримечательностей.

Вечером им предстоит презентовать свои наработки в сфере экологии и благоустройства региона. Кроме этого, ребята пообщаются с экспертами из Центра городского развития Мурманской области и Единого волонтерского центра.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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