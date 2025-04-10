В рамках программы «Губернаторский старт» планируется расширение приоритетных категорий проектов

Разработаны изменения в порядок предоставления грантов «Губернаторский старт», инициированный Андреем Чибисом, на поддержку предпринимательских инициатив, предусматривающих расширение перечня приоритетных категорий проектов.

Планируется, что в приоритетном порядке на сумму до 1 млн рублей смогут претендовать молодые предприниматели в возрасте до 35 лет.

Также к отдельной категории планируется отнести приоритетные сферы деятельности, предусмотренные в рамках стратегического плана развития Мурманской области до 2030 года «На Севере – жить!», который формировался в том числе с учетом мнения и потребностей населения и предпринимателей региона. Среди них – кафе, столовые, кофейни, центры предоставления социальных или бытовых услуг, креативные пространства, коворкинги и другое. Предельный размер гранта для таких проектов составит 2 млн рублей.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, с 2025 года вводится электронная процедура проведения конкурса на предоставление гранта на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки ГИИС «Электронный бюджет», заключение договоров о предоставлении гранта и формирование отчетности также будет осуществляться в указанной информационной системе.

Проект документа размещён на портале «Открытый электронный регион».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/