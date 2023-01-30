В рамках программы «Губернаторский стартап» в 2022 году в Мурманской области поддержано 55 проектов на общую сумму почти 60 млн рублей

Итоги мер поддержки для предпринимателей и сельхозпроизводителей, реализованные в прошлом году в рамках антикризисного плана и стратегического плана развития «На Севере – жить!», подвели сегодня на оперативном заседании правительства Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис отметил, что объём товарного выращивания объектов аквакультуры вырос на 18,7% и составил более 85 тысяч тонн; в рамках социального проекта «Наша рыба» в стационаром и выездном форматах реализовано более 300 тонн рыбной продукции.

«Мы поддерживали эту отрасль и для работы производителей в условиях санкций в общей сложности выделили более 875 млн из областного бюджета, еще 94,6 млн рублей выделены из федерального бюджета. Общая сумма поддержки составила 970,4 млн рублей», – подчеркнул глава региона.

Подробнее о мерах поддержки рассказала глава министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, подводя итоги реализованных мер поддержки предпринимателей в рамках работы областного правительства, губернатор Андрей Чибис отметил, что поддержано 55 проектов в рамках программы «Губернаторский стартап» на общую сумму почти 60 млн рублей; выделено 20 грантов молодым и социальным предпринимателям на сумму 20 млн рублей; оказана поддержка объектам промышленности в виде займов на 50 млн рублей; Кроме того, выдан 381 микрозайм на общую сумму в 638 млн рублей.

«В период высокой ключевой ставки мы сохранили доступный процент по микрозаймам Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области, ввели займы на пополнение оборотных средств, что помогло сохранить бизнес многим субъектам малого и среднего предпринимательства. Мы видим эффект от этих мер по количеству малого и среднего бизнеса в регионе, по количеству занятых в этом сегменте экономики», – прокомментировал Андрей Чибис.

Подробнее о реализованных мерах поддержки предпринимателей рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru