Северные регионы рассчитывают на своевременное обновление флота, который изменит структуру добычи водных биоресурсов. Об этом, как передает корреспондент ИАА «ПортНьюс», на встрече в Общественной палате РФ рассказал председатель НО «Союз рыбопромышленников Карелии» Илья Раковский.

По его словам, в арктических регионах сегодня работает более 170 предприятий рыбопромышленного комплекса, чей оборот вырос со 108 млрд рублей в 2010 году до 660 млрд рублей в 2023 году. При этом объём инвестиций в производство за тот же период увеличился с 5 до 47 млрд рублей. В рамках программы инвестиционных квот добывающие предприятия арктического региона заказали 27 судов для вылова трески и пикши, а также 10 краболовов.

Илья Раковский уточнил, что основной бизнес сейчас сосредоточен в Мурманской области, где работают 140 предприятий — как промысловых, так и перерабатывающих. Ещё 20 промысловых компаний находятся в Архангельской области и 13 — в Карелии.

По мнению председателя Союза рыбопромышленников Карелии, будущее добычи связано с новым флотом, «который изменит её структуру», с увеличением глубины переработки и с развитием портовой инфраструктуры.