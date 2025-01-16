В рамках программы кадрового сопровождения «Курс на Север» в Мурманскую область переехало уже порядка 400 человек

Губернатор Андрей Чибис вчера провел рабочую встречу с руководителем регионального проекта «Курс на Север» Венерой Кравченко.

Напомним, программа привлечения и кадрового сопровождения востребованных в Мурманской области специалистов стартовала по поручению главы региона в мае 2023 года.

«Мы договаривались, что Вы возглавите и систематизируете проект «Курс на Север», который принципиально важен для Мурманской области. Как и другие регионы страны, Арктика, Крайний Север особенно нуждается в ценных кадрах, это и сотрудники социального блока, учителя, врачи, представители ключевых производственных специальностей. Давайте подведем промежуточные итоги и обсудим дальнейшие шаги по активизации», – обратился Андрей Чибис.

Венера Кравченко доложила губернатору, что в рамках программы не только привлекают перспективных специалистов и студентов, готовых развивать свои карьерные возможности в Мурманской области, но и всячески содействуют переезду, трудоустройству, адаптации и интеграции участников в новую среду, создают условия для комфортной жизни их семей.

«Курс на Север» – хороший инструмент увеличения численности нашего населения и привлечения востребованных кадров: за время действия программы к нам в регион переехали 390 человек из 62 регионов России. Из них 236 человек – это сами специалисты, 154 – члены их семей. Большая часть – это педагоги, представители востребованных технических и гражданских специальностей. Также проект интересен студентам. Благодаря работе команды регионального правительства, Мурманская область становится все более привлекательной именно для молодёжи: средний возраст участников на момент переезда составляет 33 года», – отметила Венера Кравченко и поблагодарила главу региона за инициативу по запуску проекта.

Венера Кравченко подчеркнула, что содействие в трудоустройстве оказывают и супругам переезжающих участников, а также оказывают поддержку по устройству детей в школы и детские сады. Больше всего людей прибыло из Республики Карелия, Архангельской и Воронежской областей. Участники проекта проживают в 16 муниципалитетах Мурманской области. Наиболее популярные – Мурманск, Кировск, Апатиты, Ковдор.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в 2024 году из других регионов РФ в рамках действующих в Мурманской области мер социальной поддержки привлечено дополнительно 106 медицинских работников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/