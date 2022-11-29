В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году поставлено 57 единиц медицинского оборудования

В настоящее время все оборудование поставлено в 9 медицинских организаций и введено в эксплуатацию.

Оборудование приобретено за счёт средств федерального и регионального бюджетов на общую сумму 54 млн рублей. Это УЗИ аппараты, стерилизационное и хирургическое оборудование, а также офтальмологическое, гинекологическое, реанимационное и реабилитационное.

Поставка указанного оборудования позволила увеличить доступность ряда исследований, приблизить её к месту проживания граждан, а также усовершенствовать качество оказания медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru