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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.20 16:45

В рамках программы повышения энергоэффективности в ММТП меняют старые окна

В рамках программы повышения энергоэффективности деятельности в АО «ММТП» производится замена устаревших окон. Как сообщил начальник комплекса энергоснабжения АО «ММТП» Денис Сафонов, в этом году необходимые работы были выполнены в зданиях насосных станций, находящихся на территории предприятия. Работы, запланированные в рамках ремонтной программы 2020 года, выполнены полностью.

«Это важно, как для создания комфортных условий для работников предприятия, так и с точки зрения уменьшения тепловых потерь, и соответственно повышения энергоэффективности зданий», - отметил Денис Сафонов.

Как сообщалось ранее, в рамках подготовки систем тепловодоснабжения и водоотведения предприятия к прохождению зимнего периода 2020-2021 годов для обеспечения надежной работы тепловых сетей был выполнен капитальный ремонт трубопроводов и участков тепловых сетей с применением предизолированных труб, которые имеют гораздо более низкий коэффициент тепловых потерь. При этом заменено свыше 80 метров труб различного диаметра. Произведен ремонт 50 метров тепловой изоляции, произведена ревизия и замена запорной арматуры, а также выполнены гидравлические испытания и промывка тепломеханического оборудования тепловых пунктов зданий предприятия. 75 метров стальных труб были заменены на трубы, выполненные из современного, более легкого и долговечного полиэтилена низкого давления. В общежитии АО «ММТП» произведена замена обратного трубопровода системы отопления и замена радиаторов отопления первого этажа и подвала здания.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

 

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