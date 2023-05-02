В рамках программы празднования Дня Победы впервые в Мурманской области пройдёт хоровая акция «Поём о Родине»Сергей Шойгу: «Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери»
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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.23 17:30

В рамках программы празднования Дня Победы впервые в Мурманской области пройдёт хоровая акция «Поём о Родине»

К 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Мурманской области приурочено более 300 разноплановых мероприятий в учреждениях культуры региона.  Традиционно в больших и малых населенных пунктах в дни празднования Дня Победы пройдут народные гуляния, а в домах и дворцах культуры – праздничные концерты. 

Совместно с молодёжными пространствами «СОПКИ» региональный Минкульт в этом году проводит единую молодёжную акцию «День Победы». 4 мая для молодежи организуют лекции с диалоговыми элементами, показы кинохроники событий Великой Отечественной войны, проведут исторические игры. Пространство «СОПКИ21А» в областной научной библиотеке в рамках акции подготовило для молодёжи два мероприятия: лекция «В логове зверя» о боевых действиях Красной Армии на территории Германии в 1945 году и вечерний перфоконцерт «Девять. Пять. Сорок пять» (9.5.45) с участием актёров и чтецов города Мурманска, ведущих «Power Hit Radio», участников театральной студии МГТУ, а также учащихся Детской музыкальной школы №1 областного центра.

В дни празднования около морского вокзала города Мурманска состоится выставка военных кораблей. С 7 по 9 мая все желающие смогут посетить эсминец «Адмирал флота Ушаков» и большое гидрографическое судно «Николай Тимошенко», 8 и 9 мая на площади у морского вокзала работа концертно-театрализованных и выставочных интерактивных площадок и выездная торговля, 9 мая северян и гостей площадки бесплатно угостят ухой.

«Кроме того, впервые в Мурманской области в этом году Министерство культуры проводит хоровую акцию «Поём о Родине». Проект объединил на основе совместного исполнения всем известной песни «С чего начинается Родина» более тысячи представителей детских и молодежных хоровых коллективов, которых поддержали опытные хоровые исполнители со всех муниципалитетов Кольского Заполярья», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В рамках первого этапа акции участники акции исполнили песню на фоне узнаваемого знакового живописного места своего населённого пункта и сняли об этом видео. Все видеоклипы будут размещены в социальных сетях 9 мая, в этот же день на площади Пять Углов города Мурманска на одной сцене выступит сводный хор участников акции «Поём о Родине», молодые и опытные хоровые исполнители совместно исполнят песни «С чего начинается Родина», «Широка страна моя родная» и «День Победы».

Традиционно в День Победы в центре Мурманска состоится военный парад, в завершении которого по улицам города проедет механизированная колонна. Северяне смогут принять участие в шествии к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и торжественном митинге.

Как сообщает региональное Министерство культуры, с 4 по 9 мая тематические мероприятия пройдут в областных учреждениях культуры. Накануне Дня Победы на сцене областного Дворца культуры имени С.М. Кирова пройдёт традиционный концерт, где будут чествовать ветеранов – перед зрителями выступят Ансамбль песни и пляски Северного флота и лучшие творческие коллективы Мурманской области. Областной драматический театр и театр кукол приглашают северян на репертуарные спектакли о войне, на сцене Мурманской областной филармонии выступят солисты и коллективы филармонии, а студенты и преподаватели Мурманского колледжа искусств дадут концерт «Нам этот мир завещано беречь…».

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