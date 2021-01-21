В рамках Программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» учёные ищут технологии по очистке прибрежных арктических территорий от нефтепродуктов

15 января прошло заседание руководящей группы проекта «Биоремедиация арктического побережья» (КО1001) в рамках Программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020». В связи с коронавирусными ограничениями, принятыми в странах участников проекта, мероприятие прошло в онлайн-режиме.

Партнёры из России, Финляндии, Норвегии: ЦСМ Росстандарта в Мурманской области, Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, ООО «Стурвик Консалт», Финский институт окружающей среды SYKE, Университет Тромсё (Арктический университет Норвегии) – подвели итоги проделанной в прошедшем году работы и обсудили мероприятия последнего года проекта. В заседании также приняли участие куратор проекта от Управляющего органа ППС «Коларктик 2014-2020» Лаура Мяки и национальные координаторы Программы из стран, участвующих в проекте.

Международный проект КО1001 «Биоремедиация арктического побережья» направлен на разработку уникальной технологии по очистке прибрежных арктических территорий от нефтепродуктов с использованием метаболического потенциала биологических объектов – бактерий и микроскопических грибов. Микроорганизмы будут использоваться совместно с минеральными или органическими сорбентами, а благоприятную среду обитания для бактерий и грибов создадут растения-фитомелиоранты.

На заседании Мария Корнейкова и Владимир Мязин из ИППЭС КНЦ РАН рассказали о результатах эксперимента по очистке прибрежной почвы и песка от нефтяных эмульсий с помощью биопрепаратов, созданных учеными, сорбентов и минеральных удобрений. Исследования проводились при характерной для Севера низкой температуре, которую создали в специальных «холодных комнатах» Испытательного центра Мурманского ЦСМ. По итогам эксперимента, эффективность очистки прибрежной почвы от эмульсии лёгкой нефти увеличилась на 45-63%. Внесение сорбентов совместно с микробными препаратами и минеральными удобрениями в прибрежный песок, загрязненный водонефтяной эмульсией различных типов нефти, позволило ускорить процесс биодеградации нефтяных углеводородов на 13-32%.

Эти же биопрепараты использовала в своих экспериментах по деградации нефтепродуктов в морской воде Анна Реунамо, сотрудник Финского института окружающей среды. Препараты позволили снизить содержание нефтяных загрязнений в морской воде на 44%. Партнер из Финляндии также проводит исследования изменения аборигенных сообществ микроорганизмов при внесении биопрепаратов.

Сотрудники Университета Тромсё Джон Бек Йенсен и Антон Ляймер рассказали о продолжении работы с определением отвечающих за разложение нефти генов у бактерий. Учёные идентифицировали примерно половину из исследуемых генов, ответственных за выработку ферментов, участвующих в разложении углеводородов. Эти результаты могут быть использованы для производства препаратов, разлагающих нефтепродукты даже в холодных климатических зонах. Другая часть исследованных генов отвечает за синтез ферментов, которые еще предстоит определить, возможно, это задача уже для следующего международного проекта.

Окончание работ по проекту «Биоремедиация арктического побережья» запланировано осенью этого года. Разработанный биологический метод очистки, основанный на естественных процессах самовосстановления окружающей среды, будет применим для прибрежной арктической зоны, где использование традиционных методов очистки затруднено, или может привести к ещё большему ущербу экосистеме. Технология будет доступна для распространения в научном сообществе, рекомендации по её использованию будут представлены заинтересованным организациям и ведомствам, в том числе компаниям, осуществляющим добычу и перевозку нефтепродуктов, проводящим работы по ликвидации нефтяных разливов.

Проект финансируется Программой ПС Коларктик, ЕС, Россией, Норвегией и Финляндией.