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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.21 17:00

В рамках программы «Пушкинская карта» молодые северяне смогут бесплатно посещать учреждения культуры

В России стартовала программа «Пушкинская карта», призванная популяризировать среди молодёжи культурные мероприятия по всей стране.

С помощью специальной карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры за государственный счёт. В текущем году на балансе карты будет 3000 рублей, потратить эти деньги можно будет только до 31 декабря 2021 года. А в следующем году номинал «Пушкинской карты» составит уже 5000 рублей.

Программа позволит молодым россиянам увидеть лучшие образцы отечественной и зарубежной классики в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также мероприятия, созданные на основе традиционной народной культуры. Уже в этом году к участию в программе планируется привлечь более 1 млн ребят, купивших не менее одного билета.

На сегодняшний день в программе задействовано около 1500 учреждений культуры со всей страны, готовых предложить молодым людям более 10 тысяч различных событий. К программе подключилась и Мурманская область – региональные учреждения культуры предлагают молодым северянам и гостям Заполярья более 50 активностей, в числе которых – музейные экскурсии, спектакли и концерты.

Чтобы получить «Пушкинскую карту», необходимо иметь подтвержденную запись пользователя на портале «Госуслуги» и установить приложение «Госуслуги. Культура», в котором можно оформить выпуск виртуальной карты или пластиковой – платежной системы «Мир», а также отслеживать афишу мероприятий и остаток средств. Молодые люди, которые не имеют смартфонов и постоянного доступа к интернету, смогут обратиться в любое отделение «Почта Банка» и заказать физическую пластиковую карту, которой можно будут расплатиться в кассах музеев и театров.

Как сообщает региональное Министерство культуры, после получения карты ребята смогут выбрать мероприятие из афиши и купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея. Организаторы программы обращают внимание на то, что билеты являются именными – передать их другому человеку невозможно.

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