В рамках программы раздельного сбора отходов Кольская АЭС направила на вторичную переработку более 30 тонн бумаги, картона и полиэтилена

На Кольской АЭС состоялся очередной день сбора макулатуры. Работники цехов и подразделений атомной станции собрали ещё одну партию использованной канцелярской бумаги и картона, а затем погрузили в специальный фургон, который по установленному графику регулярно объезжает все основные производственные площадки крупнейшего в Мурманской области энергетического предприятия.

«Программа раздельного сбора отходов на Кольской АЭС реализуется уже несколько лет. Но в этом году мы впервые заключили договоры со специализированными организациями по переработке вторсырья и начали вывоз собранных и отсортированных отходов. Уже удалось отправить более 30 тонн бумаги, картона и полиэтилена. Наша атомная станция стала одним из первых промышленных предприятий Мурманской области, где реально удалось внедрить раздельный сбор отходов, включая их вывоз для переработки и повторного использования», - рассказала инженер по охране окружающей среды Кольской АЭС Анна Смелова.

Кроме отходов, которые можно использовать в качестве вторсырья, на Кольской АЭС на постоянной основе осуществляется раздельный сбор использованных химических источников тока (батареек), светодиодных и ртутьсодержащих ламп, промасленной ветоши и тары от лакокрасочных материалов. Эти отходы также централизованно вывозятся для обезвреживания и безопасной утилизации.

Заслуги Кольской атомной станции в области природоохранной деятельности неоднократно отмечались на федеральном, региональном и отраслевом уровне. В 2019 году Кольская атомная станция стала победителем конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли», а на конференции-выставке «СевТЭК – 2019» была удостоена диплома за победу в номинации «Социальная и экологическая инициатива».