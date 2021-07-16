В рамках программы «Развитие образования на 2018-2024 годы» будет продолжено благоустройство детских садов

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил детский сад №125. Целью визита послужила проверка степени готовности учреждения к новому учебному году.

— Несмотря на то, что этому детскому саду уже сорок лет, он находится в хорошем состоянии, — рассказал Евгений Никора. — За последние десять лет здесь проведён большой объём работ. Например, замена окон по программе «Тёплое окно», а также обновление внутренних инженерных сетей. Это позволяет детям и сотрудникам учреждения пребывать в комфортных условиях. Но есть вопросы, которые пока ещё не решены. Прежде всего, речь идёт о частичной замене ограждения по периметру учреждения. Местами оно в неприемлемом состоянии. Мы планируем это исправить — работы по ремонту ограждения будут проведены в рамках программы «Развитие образования на 2018-2024 годы».

Стоит также отметить, что ранее в детском саду №125 выполнен ремонт крыльца здания и системы освещения с заменой светильников. Кроме того, была отремонтирована кровля примыкающих веранд.