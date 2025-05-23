В рамках программы реновации ЗАТО отремонтирован первый дорожный объект 2025 года

Завершён ремонт подъездной дороги регионального значения – участка от совхоза Мончегорский до федеральной автодороги. Работы проведены в рамках программы реновации ЗАТО.

Автоподъезд к совхозу Мончегорский связывает федеральную трассу Р-21 «Кола» с населёнными пунктами «27 км» и «25 км» железной дороги Мончегорск – Оленья, где проживают семьи военнослужащих и располагаются воинские части.

На объекте выполнено фрезерование проезжей части, устройство покрытия, нанесение горизонтальной разметки и укрепление обочин.

Контроль на всех этапах работ обеспечил заказчик – «Мурманскавтодор». На начальном этапе специалисты лаборатории провели мониторинг качества асфальтобетонной смеси и вспомогательных материалов, планируемых к использованию. В процессе работ сотрудники отдела технического надзора контролировали график ремонта, соответствие техническому заданию и требованиям нормативной документации. На заключительном этапе был проведён отбор образцов асфальтобетона (кернов) для дальнейших испытаний, а также для контроля качества выполненных работ на соответствие требования ГОСТа и условиям контракта.

Кернение проводится с использованием специального оборудования, которое позволяет инженерам вырезать из дорожного покрытия небольшие цилиндры из произвольных точек проезжей части для дальнейшего анализа.

«Для определения качества асфальта и правильности его укладки по ГОСТУ необходимо не менее трех кернов с каждого участка. Мы определяем толщину слоя и затем отправляем их в лабораторию. Зная максимальную плотность смеси, мы сможем определить количество воздушных пустот. Если керн показал отклонения от норматива, то тогда этот участок бракуется и подрядная организация переделывает его за свой счет», – пояснили специалисты лаборатории «Мурманскавтодора».

Только после проведения испытаний и подтверждения качества ремонта объект будет принят в эксплуатацию, и заказчик приступит к процедуре оплаты выполненных работ по государственному контракту.

На все работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации подрядчик устраняет их за свой счёт, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/