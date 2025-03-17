В рамках программы реновации ЗАТО в этом году начнут строительство пяти детских садов и школы, запланирован ремонт 71 дома и 421 квартиры, благоустройство дворов

Одной из важных тем сегодняшнего оперативного совещания стала программа реновации ЗАТО. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что её поддержал Президент России Владимир Путин. В 2024 году в работы по программе вложено 8,5 млрд рублей.

«Это масштабная программа по модернизации инфраструктуры наших гарнизонов и населенных пунктов, где живут военные и их семьи, реализуемая в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Чёткое целевое финансирование поддержал президент Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область. Благодаря этому по 10 млрд в год выделяется из федерального бюджета, плюс наши дополнительные деньги, и по линии Министерства обороны, и субсидии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Благодаря дополнительным инвестициям и ещё одна школа в Печенге, и Дом культуры в Алакуртти, бассейн и капительный ремонт больницы в Североморске делается. 8,5 млрд рублей нами в 2024 году вложено, из них 2,3 млрд – из областного бюджета», – отметил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что благодаря программе в прошлом году отремонтировали 161 дом и 440 квартир, чтобы людям было комфортнее жить; привели в порядок 37 школ и социальных объектов; открыли 14 новых пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», где можно заниматься спортом и отдыхать; снесли 24 аварийных здания, которые давно портили облик городов; благоустроили 38 дворов – теперь там есть места для прогулок и игр; отремонтировали более 21 километра дорог, чтобы ездить стало удобнее и безопаснее.

Подробнее об этом доложил министр строительства региона Алексей Грачиков.

«Это лишь часть того, что сделано. Недавно в Кандалакшском районе мы смотрели большую стройку, которая развернута в Лупче-Савино, много других работ выполняется. В 2025 году мы планируем в рамках программы начать строительство пяти детских садов, школы; отремонтировать ещё 71 дом и 421 квартиру, чтобы больше семей могли жить в комфорте; снести 9 аварийных домов и благоустроить 10 дворов, чтобы наши города становились уютнее; построить инженерные коммуникации – центр питания в Североморске, чтобы снять целый набор ограничений для развития города. И конечно, те изменения, которые я вижу, приезжая в эти населенные пункты, по позитивной обратной связи от жителей, мы видим, что программа работает эффективно. Спасибо за поддержку президенту», – сказал губернатор.

Андрей Чибис также поблагодарил подрядные организации, которые работают на объектах.

«Это очень большой объем. И несмотря на то, что средства были доведены не в самом начале года, он сделан. И это впечатляет. При этом, конечно, были и сложности по ряду домов, по инженерным коммуникациям, и на них нужно обратить пристальное внимание. Прошу с учётом приобретенного опыта, с учётом скорости и масштаба, внимательно учесть эти нюансы, чтобы не допустить их в будущем», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/