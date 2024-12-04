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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.24 11:30

В рамках программы реновации ЗАТО в посёлке Видяево завершается ремонт квартир

Работы направлены на улучшение условий проживания военнослужащих и членов их семей.

Ход работ проверил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В пустующих муниципальных квартирах подрядная организация поклеила новые обои, полы покрыла качественным линолеумом, а также полностью заменила сантехнику и уложила новый кафель в ванной комнате.

Кроме того, в квартирах установлены новые входные и межкомнатные двери, что придало жилью современный и уютный вид.

Всего в 2024 году в Видяево в рамках реновации подрядчики ремонтируют 113 временно незаселенных муниципальных квартир. По 79 квартирам работы приняты, по остальным – завершаются.

Алексей Грачиков выразил уверенность, что жильцам в обновленных квартирах будет комфортно.

«Успешная реализация таких инициатив способствует созданию благоприятных условий в поселке. Ремонт муниципальных квартир – лишь часть масштабной программы по улучшению инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований», – сообщил руководитель строительного ведомства.

Министр рассказал, что в Видяево также выполняется капитальный ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов. Идет демонтаж и снос зданий законсервированного жилищного фонда. Так уже демонтировано четыре дома, частично демонтирован дом №18 на улице Центральной.

Кроме того, в рамках реализации комплексного плана реновации ЗАТО на 2024 – 2026 годы в Видяево планируется построить новый детский сад. Сейчас идёт разработка проектной документации на его строительство.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего на реновацию ЗАТО в Мурманской области планируется направить 42 млрд рублей, из них 9,3 млрд рублей — из регионального бюджета. Из 149 запланированных мероприятий на 2024 год уже реализовано 70, еще 79 находятся в процессе выполнения или завершаются.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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