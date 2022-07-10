В рамках проведения крупномасштабных учений волонтёров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям состоялись практические занятия

В природной среде были «спрятаны» люди, у волонтёров есть только приметы, первоначальная информация и их знания, чтобы найти и спасти потерявшихся.

К каждой группе были приставлены профессиональные спасатели - сотрудники Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, но не для помощи, а для обеспечения безопасности участников. На месте для координации был развернут оперативный штаб под руководством сотрудника #МЧСМурманск Андрея Коцюна.

«В Мурманской области я впервые и здесь шикарно. От учений в восторге, тут все слаженно, разложено по полочкам. Имеется приятная усталость к заключительному дню слёта. Узнали много нового, а после поиска сотрудник МЧС, сопровождающий нашу группу, провёл работу над ошибками, поделился очень полезной информацией. Понравилось общаться с сотрудниками МЧС, их поддержка и полезные мастер-классы заряжали», - делится впечатлениями одна из участниц слёта - волонтер поискового отряда «Регион 59» Надежда из Перми.

Десятки километров, 2,5 часа и 3 спасённых, а значит, что теоретические материалы усвоены и учения прошли продуктивно, считают в МЧС России по Мурманской области.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4788720#group=group-2&photo=2